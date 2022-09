Jacobelli: «Lautaro Martinez ricaricato dopo l’Argentina! Pronto a sfidare Dybala»

Lautaro Martinez e Paulo Dybala compagni oggi con l’Argentina, entrambi sognano il Mondiale. Dopo la sosta, però, torneranno avversari. Importanti per le rispettive squadre, sanno di dover dare il massimo in vista di una convocazione per il Qatar. Ne ha parlato questa mattina Xavier Jacobelli sul Corriere dello Sport.

VERSO IL MONDIALE – Xavier Jacobelli e la sfida tra i due compagni di Nazionale: «Lautaro Martinez e Paulo Dybala vogliono andare al Mondiale. Per l’attaccante dell’Inter sarebbe il primo. Per Dybala il secondo. Tutti e due puntano a sfidarsi il 1° ottobre a San Siro, quando si giocherà Inter-Roma che verrà dopo Argentina-Giamaica, nella notte fra martedì e mercoledì, penultimo test premondiale della Nazionale di Scaloni sulla strada del Qatar. Lautaro e Dybala si ritrovano l’uno con l’altro nella loro amatissima Argentina, consapevoli di quanto l’uno e l’altro siano importanti per l’Inter e per la Roma. A secco da un mese in nerazzurro, al Toro sta facendo un gran bene la Nazionale, con la quale va in in rete da quattro partite consecutive. Dybala è rimasto in panchina insieme con Di Maria: scelta precauzionale, dopo l’affaticamento muscolare che aveva impedito al romanista di scendere in campo contro l’Atalanta. La carica che Lautaro ha trovato nell’Albiceleste gli servirà per rilanciarsi nell’Inter chiamata in 72 ore a fugare le perplessità e i malumori scaturiti dalla sconfitta di Udinese, la terza in sette gare di campionato, la nona comprendendo le due di Champions League».

Fonte: Corriere dello Sport – Xavier Jacobelli