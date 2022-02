Jacobelli: «Lautaro Martinez, eccesso di critica! Inzaghi ha un merito»

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato negli studi di Sky Sport della condizione attuale di Lautaro Martinez e del lavoro di Simone Inzaghi

IN DISCUSSIONE – Così Xavier Jacobelli sulle prestazioni di Lautaro Martinez: «C’è un eccesso di critica. È il capocannoniere dell’Inter e la bravura di Inzaghi consiste nell’aver distribuito i gol. Questa squadra vanta il miglior attacco del campionato, quindi è normale che in una stagione un grande attaccante abbia dei periodi a secco. Ma è anche vero che il gioco che ha dato il tecnico risulta tanto efficace da sopperire a questo calo di condizione. Che Lautaro Martinez sia un caposaldo dell’Inter campione d’Italia non deve essere messo in discussione».