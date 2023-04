Jacobelli: «Juventus-Inter, finale indecente. Confronto rovinato»

Xavier Jacobelli ha parlato del finale di Juventus-Inter, partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, (e non solo).

FINALE – Queste le parole da parte di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come giudico il finale di partita di Juventus-Inter? È stato un finale indecente, non c’è nessun tipo di giustificazione né da una parte né dall’altra. Una rissa che non sta né in cielo né in terra in una partita dove non ci sono state le avvisaglie di una tensione del genere. Un finale del genere ha rovinato un confronto di questo livello, un conto è la rivalità sportiva un conto è lo spettacolo al quale siamo stati costretti ad assistere».

PARTITA – Jacobelli sulla gara di ieri sera. «Dal punto di vista tecnico non è stata per niente una partita interessante, le squadre si temevano e la posta in palio andava oltre i semplici 90 minuti visti i due stati d’animo delle due squadre. L’Inter veniva da 3 sconfitte di fila e due ko con la Juve in stagione, questo ha inciso sulla condotta tattica delle due squadre, che hanno badato a non farsi male. Il ritmo della partita è stato piuttosto deludente, fino al gol di Cuadrado sembrava che la partita fosse indirizzata verso lo 0-0».

RAZZISMO – Jacobelli sul problema razzismo negli stadi «È evidente che sul tema del razzismo ci siano alcuni stadi, e lo Stadium è già stato protagonista, dove si parla di un problema piuttosto grave. La Juve ha preso provvedimenti già in passato su alcuni tifosi, lo ha fatto anche la Lazio in occasione del derby di quel tifoso entrato allo stadio con una maglia vergognosa e la Lazio lo ha prontamente bandito a vita dall’Olimpico. È arrivato il momento di individuare i colpevoli e non farli più entrare negli stadi».