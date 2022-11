Jacobelli: «Juventus-Inter, chi perde è fuori! Due trofei strappati l’anno scorso»

Inter e Juventus sono distanti dal Napoli capolista e stasera nello scontro diretto proveranno a rimanere in scia scudetto. Jacobelli, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, vede la sfida come un dentro o fuori soprattutto per la squadra di Allegri

DENTRO O FUORI – Inter e Juventus possono ancora raggiungere il Napoli? Xavier Jacobelli tira le somme in vista dello scontro diretto: «Mancano 25 giornate ma ad oggi la Juventus ha 13 punti dal Napoli e l’Inter 11: chi non vince è perduto. Il pareggio non serve né all’una né all’altra, è evidente. Questa partita è cosi importante perché la Juventus si è appena lasciata alle spalle un’Europa fallimentare, quindi più dell’Inter che nell’arco dell’ultimo mese, grazie soprattutto alle sfide con il Barcellona, ha fatto scattata la molla».

OBIETTIVI – Jacobelli fa leva poi sul sentimento di rivincita dei bianconeri: «La Juventus ora ha bisogno di un successo di grande prestigio contro una squadra che la scorsa stagione le ha strappato due trofei ed è una Juventus che deve puntare sul gioco. Adesso o dentro o fuori. Il primo obiettivo è stato fallito, rimane la rincorsa al quarto posto, un’Europa League da onorare e la Coppa Italia. La squadra di Allegri deve avere come unico obiettivo il successo ed è una sfida importante sia per i bianconeri che per l’Inter».