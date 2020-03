Jacobelli: “Juventus-Inter, a Conte brucia! Europa League provvidenziale”

Jacobelli, intervenuto in collegamento durante “Pressing” su Rete 4, ha commentato la sconfitta dell’Inter contro la Juventus. Il direttore di “Tuttosport” ha analizzato il momento dei nerazzurri di Conte

ANALISI NERAZZURRA – Così Xavier Jacobelli: «Ho apprezzato la franchezza e la schiettezza di Antonio Conte che ha sottolineato come avendo l’Inter perso sia all’andata che al ritorno con la Juventus accusi un distacco legittimato dalla classifica attuale. Credo che certamente questa sconfitta gli bruci molto, sappiamo benissimo cosa abbia significato per lui il suo ritorno a Torino nei panni di allenatore della squadra avversaria che contende lo Scudetto con la Lazio alla Juventus. Sarà importante capire se il campionato andrà avanti, se riuscirà subito a ricaricare le pile della sua squadra in Europa League. L’impegno con il Getafe sarà provvidenziale. Addio Scudetto? Presto per dirlo. Considerata anche la partita da recuperare con la Sampdoria sono tredici le gare a disposizione. Certo è che questa sconfitta rafforza e rinvigorisce ulteriormente la Juventus così come la Lazio che è stata la spettatrice più interessata di questo incontro. Esce ulteriormente consapevole della propria forza perché adesso si tratta di un duello, non più di una sfida a tre»