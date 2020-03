Jacobelli: “Juventus-Inter? 38% di abbonati in meno il 9 marzo! Dal Pino…”

Condividi questo articolo

Juventus-Inter è nel caos, dopo che non si trova una data. Xavier Jacobelli, direttore del quotidiano “Tuttosport”, è in collegamento con “Calcio Totale” su Rai Sport + e ha provato a spiegare le difficoltà del recupero. Nel frattempo, contro la Lega Serie A e il presidente dal Pino, arriva Steven Zhang (vedi articolo).

NO SECCO – Xavier Jacobelli fa capire come, sulla data del recupero di Juventus-Inter, non ci sia affatto un accordo: «Mercoledì c’è l’Assemblea di Lega, ma l’ultima parola spetta al presidente Paolo Dal Pino. A ora si va verso quest’ipotesi dello slittamento della ventisettesima giornata al weekend successivo, in modo tale da arrivare al 13 maggio turno infrasettimanale di campionato. Tutto questo è legato a un’accettazione da parte della maggioranza delle squadre, ci risulta che questa soluzione sia condivisa (non dall’Inter, ndr). La Lega Serie A porterà quest’ipotesi mercoledì nella sede del CONI, teatro dell’Assemblea. Questo potrebbe permettere di recuperare Juventus-Inter lunedì. Avverrebbe con le stesse modalità, salvo evoluzioni della situazione straordinaria, di Juventus-Milan di Coppa Italia di mercoledì sera, ossia col divieto di accesso ai residenti di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Mancherà anche il 38% degli abbonati della Juventus, che è lombardo e non potrà accedere a Juventus-Inter».