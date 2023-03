Jacobelli: «La Juventus ha meritato di vincere, l’Inter no»

Xavier Jacobelli è d’accordo con la decisione presa dal VAR in Inter-Juventus, secondo lui la squadra di Inzaghi ha meritato di perdere

MERITI – Xavier Jacobelli ha detto la sua a Sportitalia riguardo quanto successo in Inter-Juventus: «La cosa più importante è che si pensava che col Var tutte questi casi non ci fossero più. Penso sia fondamentale ricordare che ha evitato l’80% degli errori arbitrali. Indietro non si può tornare. Semmai c’è bisogno di un ricambio generazionale degli arbitri. Io credo che vada rimarcato il fatto che l’Inter è stata danneggiata da questo episodio, ma secondo me il gol non era da annullare. È altrettanto vero che aveva 70 minuti per ribaltarla. La Juventus ha meritato di vincerla e l’Inter no»