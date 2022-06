Jacobelli: «Juventus, Di Maria per dimenticare Dybala. Tridente Inter…»

Xavier Jacobelli, all’interno del suo editoriale nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha parlato di Dybala e dell’attacco dell’Inter, facendo un paragone con la Juventus

DIMENTICARE – Queste le parole di Xavier Jacobelli, che commenta il possibile arrivo di Di Maria in bianconero, con un parallelismo con Dybala, obiettivo dell’Inter: «Esso si coniuga all’operazione Grande Ritorno di Pogba e, soprattutto,all’esercizio Dimenticare Dybala. Allegri sarà chiamato a eseguirlo più e più volte nell’arco della nuova stagione, in particolare qualora l’ex bianconero approdasse all’Inter e ritornasse sui livelli di rendimento dell’anno vissuto con Sarri, quando venne proclamato miglior giocatore del campionato. Da un argentino all’altro, entrambi di assoluto livello internazionale – Paulo più spettacolare e narciso; Angel più essenziale e ficcante – la Juve volta pagina per raggiungere un obiettivo imprescindibile: aiutare Vlahovic a essere meno solo in un attacco che nel finale di stagione ne aveva sfruttato poco e male lo straordinario fiuto di finalizzatore. Di Maria arriva per guarire la scarsa prolificità offensiva di una formazione che dovrà misurarsi con il micidiale tandem interista Lautaro-Lukaku (104 gol nella precedente esperienza condivisa in nerazzurro), per non dire del possibile Tridente Sogno, se e quando Dybala arriverà alla Pinetina. Di Maria potrà contare sul supporto di Pogba, chiamato a rendere il centrocampo più solido e meno perforabile rispetto al recente passato, non dimenticando che il francese campione del mondo aveva segnato 10 reti in ciascuna delle sue due ultime annate torinesi».

Fonte: Corriere dello Sport – Xavier Jacobelli