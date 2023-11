Jacobelli: «Italia, non il pareggio con l’Ucraina. Barella ottimo»

L’Italia vince segnando addirittura cinque reti contro la Macedonia del Nord allo Stadio Olimpico. Manca un punto alla qualificazione agli Europei del 2024, ne parla Xavier Jacobelli su Radio Sportiva.

EUROPEI – Xavier Jacobelli commenta il successo azzurro: «L’ultima volta da cinque gol fu due anni fa contro la Lituania. Chiesa cambia l’Italia, è arrivato a quota 7 gol e sono tornati a segnare tra l’altro giocatori come Matteo Darmian. Barella ha fatto un’ottima partita, nel secondo tempo solo un calo di concentrazione dovuto al risultato. L’Italia non deve scendere in campo a Leverkusen per il pareggio. Chiesa è l’uomo in più dell’Italia in questo momento, sta tornando in forma ed è un’ottima notizia per la Juventus in vista della partita contro l’Inter del 26 novembre».