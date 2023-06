Jacobelli: «Con Inzaghi introiti! Thuram-Inter interessante perché…»

Jacobelli valuta positivamente l’operazione dell’Inter per Marcus Thuram di cui si sta parlando in queste ore (vedi articolo). Intervenuto nella trasmissione di Sportitalia, il giornalista evidenzia un dato riguardante Inzaghi.

MOTIVAZIONI – Xavier Jacobelli dice la sua su un eventuale colpo di mercato dell’Inter: «L’operazione di Marcus Thuram all’Inter è molto interessante. Intanto, perché consente a Simone Inzaghi di avere a disposizione un attaccante giovane. Dal punto di vista prettamente economico è un’operazione molto vantaggiosa, andando il giocatore in scadenza di contratto. Thuram è un attaccante molto motivato e che va ad integrare un reparto offensivo in cui Lautaro Martinz è inamovibile e Romelu Lukaku ha una situazione particolare. Dopo aver respinto per la terza volta l’offerta pazzesca araba di 90 milioni di euro netti, facendo saltare il trasferimento del Chelsea, credo che l’Inter confidi e conti sull’atteggiamento di Lukaku. Ma c’è un altro dato. Parlo di quello che Inzaghi ha portato all’Inter e non soltanto a livello di risultati o trofei. Gli introiti registrati dall’Inter in questo biennio di Inzaghi sfiorano i 200 milioni di euro. Il che significa per la società nerazzurra, che dovrà restituire il prestito Oaktree, avere una possibilità di manovra molto più alta rispetto all’anno scorso e due anni fa».