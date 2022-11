Jacobelli: «Inzaghi sta lavorando benissimo! Paga l’assenza di Lukaku»

Xavier Jacobelli in un suo intervento sulle frequenze di TMW Radio ha parlato di Simone Inzaghi, difendendo il tecnico nerazzurro dai continui attacchi. Secondo il giornalista, il mister paga l’assenza di Romelu Lukaku.

SENZA LUKAKU – Jacobelli ha parlato così del lavoro di Simone Inzaghi all’Inter: «Gli allenatori si giudicano dai risultati. Minimizzare le vittorie in Supercoppa e Coppa Italia vuol dire essere superficiali. Se arrivi alle spalle del Milan dopo avergli conteso lo Scudetto fino alla fine è logico che ci sia delusione. Per me sta lavorando benissimo, paga l’assenza di Lukaku. Nella prima esperienza con Lautaro segnarono 104 gol e formarono una coppia invidiabile. Ha 11 punti di distacco dal Napoli, che viaggia a ritmi record come la Juventus di Antonio Conte. In questo momento realisticamente deve pensare alla qualificazione per la prossima Champions per esigenze di bilancio che pesano sulla sua testa come una spada di Damocle. È importante per l’Inter superare l’ostacolo di Bergamo. Troverà un’Atalanta diversa. Se dovesse vincere la partita, dovrà pensare poi al recupero di Lukaku».