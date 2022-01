Jacobelli: «Inzaghi specialista di Supercoppa, Inter favorita ma Juventus…»

Xavier Jacobelli, durante il suo editoriale su TMW Radio, ha presentato la gara tra Inter e Juventus. Match aperto secondo il giornalista, nonostante i nerazzurri partano favoriti in Supercoppa

INTER-JUVENTUS − Jacobelli presenta la Supercoppa Italiana: «Simone Inzaghi è una specialista delle Supercoppe Italiane. Ne ha vinte due con la Lazio ed entrambe contro la Juventus. La posizione in classifica, lo stato di salute sono tutti presupposti che depongono a favore dell’Inter. Ma Allegri sa come in queste partite tutto può succedere. Inter favorita ma bravo Inzaghi a rimarcare le difficoltà di questo incontro. La Juventus, quando viene pungolata nell’orgoglio, reagisce ed è capace di rimonte clamorose come quella dell’Olimpico contro la Roma».