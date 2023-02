Jacobelli: «Inzaghi è solo da lodare, non credo potesse fare di meglio»

Alla vigilia della ripresa della Serie A, dopo l’importante notte di Champions League giocata dall’Inter a San Siro contro il Porto, Xavier Jacobelli tesse le lodi di Simone Inzaghi. Il giornalista ha parlato così ai microfoni di Radio Radio

LODARE − Il pensiero di Jacobelli sul tecnico nerazzurro (vedi articolo). Ma non solo. Ecco le sue parole: «Penso che ancora una volta debba essere sottolineata la bravura di Simone Inzaghi, che ha dovuto fare i conti con la mancanza di Marcelo Brozovic. Poi se tu sei agli ottavi di Champions League, secondo in campionato, hai vinto la Supercoppa Italiana e sei in semifinale di Coppa Italia allora sei stato molto bravo. Inzaghi credo non potesse fare di meglio e Hakan Calhanoglu uno dei migliori dell’Inter sistematicamente».