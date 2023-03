Jacobelli: «Inzaghi, non capisco accanimento. Scandaloso…»

Xavier Jacobelli ha parlato di Simone Inzaghi dopo il pari in casa del Porto che consente all’Inter il passaggio ai quarti di Champions League (e non solo).

PORTO-INTER – Queste le parole da parte di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio sulla prestazione dell’Inter in casa del Porto in Champions League e su Simone Inzaghi. «La vittoria è stata fantastica per come maturata. Una squadra vogliosa che sapeva cosa voleva, perfetta dal punto di vista caratteriale, la giusta energia contro un Porto che ha una storia ed un’esperienza notevole. Tutto questo è successo grazie ad un Inzaghi che è riuscito a trasmettere la giusta concentrazione. Dopo la partita lo ha rimarcato, sottolineando come da quando la sua avventura nerazzurra è iniziata comunque di risultati ne ha portati. Sono d’accordo con lui, anche perché continuo a non capire questo continuo accanimento verso il tecnico: ha portato la Coppa Italia, la Supercoppe, arriva ai quarti dopo 12 anni. I risultati parlano per lui, anche perché quale potrebbe essere il nome per sostituirlo?».

TRATTAMENTO – Jacobelli sul subito da alcuni tifosi nerazzurri al Do Dragao. «Scandaloso, soprattutto perché nelle stesse ore Aleksander Ceferin criticava lo stato italiano in merito alla questione relativa al divieto dei tifosi dell’Eintracht di seguire la squadra a Napoli. Avesse detto una parola per la vergogna di Oporto, i tifosi sono stati assiepati in pochissimi metri quadri senza riuscire a muoversi, una situazione di assoluto pericolo che fortunatamente non si è palesato. Ma se fosse successo altro? Il presidente Uefa doveva dire la sua in merito ad una situazione folle».