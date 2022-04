Jacobelli: «Inzaghi ha ritrovato l’Inter! Corsa a tre, risvolti impensabili»

In collegamento con Tiki Taka su Italia 1, il direttore di Tuttosport Jacobelli vede l’Inter di Inzaghi ora come la squadra messa meglio per vincere la Serie A. Il giornalista però non esclude ulteriori capovolgimenti di fronte.

TUTTO CAMBIATO – Xavier Jacobelli fa il punto sulla Serie A: «Grazie Torino. Lo dicono l’Inter in primis, ma anche il Napoli per aver bloccato la corsa del Milan per lo scudetto. Un risultato che rimarca come questa lotta a tre possa avere dei risvolti impensabili, considerato che il Milan avrebbe dovuto quantomeno approfittare della battuta d’arresto del Napoli con la Fiorentina. Invece il Torino, seppur non ancora riuscito a vincere un duello con le big del nostro campionato, è riuscito a bloccare la squadra di Stefano Pioli. La lotta per il titolo è più che mai aperta e, in questo momento, a sorridere è soprattutto l’Inter che Simone Inzaghi ha ritrovato. Diventa la favorita, rammentando che il 27 aprile dovrà anche recuperare la partita di Bologna».