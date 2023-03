Jacobelli: «Inzaghi ha fatto il massimo, valutazioni a fine anno»

Parole di stima quelle di Xavier Jacobelli per le tre italiane ai quarti di finale di Champions League. Su TMW Radio il giornalista ha espresso la sua opinione anche su Simone Inzaghi e la sua situazione con l’Inter.

POSITIVO – Un anno da ricordare in Europa per le italiane, Xavier Jacobelli così: «Inter, Milan e Napoli, con modi di giocare e di costruire la rosa differenti, hanno dimostrato che un altro calcio è possibile. Non esiste solo quelle delle spese illimitate del PSG. Nonostante le difficoltà che assillano l’Inter, la situazione societaria e il processo di risanamento, si è arrivati ai quarti di finale di Champions League. Ci dev’essere soddisfazione per queste tre squadre in Italia».

ALLENATORE – Il giornalista ha anche detto qualcosa sul tecnico nerazzurro: «In questi diciotto mesi Inzaghi ha ottenuto il massimo a livello di risultati, nonostante l’Inter non gli abbia garantito una squadra rafforzata e sempre migliorata. Conte vince lo Scudetto e lascia i nerazzurri, questo è il motivo. Le sue dichiarazioni sono in risposta alle critiche di carattere personale, ha ribattuto ed è consequenziale rispetto al suo stato d’animo. I dirigenti non si sono comportati bene con Inzaghi, le valutazioni si fanno alla fine e non alla vigilia della partita che decide i quarti. Questo cammino permette di avere 70 milioni di euro, tutto il resto lo decide il campo».