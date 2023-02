Jacobelli: «Inzaghi? In discussione per un pari! Tra i migliori tecnici italiani»

Jacobelli ha voluto difendere Inzaghi dopo le critiche per il pareggio dell’Inter sul campo della Sampdoria. Il giornalista lo ritiene uno dei migliori tecnici italiani

ILLOGICO − Ospite negli studi di Sportitalia, Xavier Jacobelli difende Simone Inzaghi: «C’è qualcuno che mette in discussione Inzaghi perché ha pareggiato a Genova contro una grande Sampdoria. Penso che Inzaghi sia uno dei migliori allenatori del nostro calcio. Oggi è secondo nell’anno perfetto del Napoli. E francamente non riesco a capire il perché debba essere messo in discussione».