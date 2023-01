Jacobelli: «Inter viaggia su un ottovolante. Skriniar, questa incertezza…»

Xavier Jacobelli ha parlato anche dell’Inter, sconfitta lunedì sera in casa contro l’Empoli, e della situazione Milan Skriniar.

OTTOVOLANTE – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio riguardo l’Inter dopo la sconfitta in casa contro l’Empoli. «L’Inter continua a viaggiare su un ottovolante da quando è ripreso il campionato. Con l’Empoli c’è stato un rilassamento dovuto al successo di Riyad, a cui va aggiunto il fatto che sia stato sottovalutato l’avversario. L’Empoli è un esempio però. In un momento così particolare dove si spendono cifre folli, l’Empoli forma giovani di grande valore come Baldanzi grazie al suo straordinario settore giovanile. L’ambiente favorisce la crescita della squadra e a Empoli si formano anche tanti grandi allenatori».

INCERTEZZA – Jacobelli sul discorso Milan Skriniar. «In casa Inter bisognerebbe analizzare anche la situazione Skriniar. Secondo me fin da subito è mancata chiarezza, non si può arrivare a gennaio con un giocatore come lo slovacco quando in estate c’è stata un’offerta clamorosa dal PSG. Questa incertezza fa perdere molti soldi all’Inter, che era convinta di rinnovare, e ha fatto calare anche le prestazioni di Skriniar nonostante la fascia da capitano sul suo braccio».