Jacobelli: «Inter velocità strepitosa. Juventus grande sorpresa a -2»

Ormai alle porte, il crocevia per il primo posto in classifica tra Juventus e Inter è l’argomento più discusso. Lo ha fatto anche Xavier Jacobelli in diretta a Radio Radio.

CAPOLISTA – Sulla capolista del campionato di Serie A, a due punti sulla seconda, Xavier Jacobelli ha detto così: «L’Inter viaggia a una velocità strepitosa sia in Serie A, sia in Champions League dove ha centrato la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo per la seconda volta nella storia».

SECONDA – In merito all’inseguitrice dell’Inter, nonché padrona di casa nel match di domenica, Jacobelli ha commentato: «La Juventus mi sta sorprendendo, perché penso che all’inizio del campionato in pochi potessero immaginare che dopo 12 giornate si trovasse a -2 dall’Inter capolista. Sono curioso di verificare se Massimiliano Allegri giocherà, dall’inizio o a gara in corso, la carta Kenan Yildiz. Questo ragazzo ha segnato un gol con la Turchia contro la Germania e ha procurato il rigore contro il Galles. Giovane molto interessante e tenuto in considerazione dal tecnico bianconero».