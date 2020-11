Jacobelli: “L’Inter deve uscire da un limbo. Col Torino occhio a un duello”

Xavier Jacobelli

Jacobelli, direttore di “Tuttosport”, è in collegamento con “Aspettando il weekend” su Sportitalia. Il giornalista ha presentato Inter-Torino di domenica, soffermandosi su un duello particolare che si vedrà al Meazza nel match dell’ottava giornata di Serie A.

OBBLIGO DI RIPRENDERSI – Xavier Jacobelli parla dell’ormai imminente partita di domenica: «L’Inter ha vinto soltanto tre delle prime dieci partite ufficiali, tra campionato e Champions League. È evidente che debba uscire da questo limbo, in cui è stata calata da un rendimento altalenante. Ritrova Romelu Lukaku frizzante, galvanizzato dalle prestazioni e dai gol segnati col Belgio. Anche Lautaro Martinez ha vissuto un’esperienza importante con la nazionale argentina. Sarà interessante il duello a distanza tra Lukaku e Andrea Belotti, che ha dimostrato in Nazionale come sia lui il centravanti titolare negli Azzurri per i prossimi Europei. Il Torino ha necessità di fare una serie di risultati utili consecutivi».