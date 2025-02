Jacobelli: «Inter l’unica in Europa tra le italiane! Meriti ad Inzaghi»

Il giorno dopo Inter-Lazio a fare clamore è il gran gol di Arnautovic ma anche la capacità di Inzaghi di far rendere l’Inter al massimo. Il giornalista Xavier Jacobelli parla proprio di questo intervistato su Sky.

TRE OBIETTIVI – Dopo Inter-Lazio a tenere banco è innanzitutto il magnifico gol di Marko Arnautovic ma anche la buona prestazione dei nerazzurri con i ‘non titolari’. Queste sono le tematiche principali analizzate dal giornalista Xavier Jacobelli, che su Sky afferma: «Il gol di Arnautovic è bellissimo. Probabilmente uno dei più bei gol di questa stagione. È evidente che, essendo rimasta l’unica squadra rimasta in lizza in Campionato, Champions League e Coppa Italia, la capacità di Simone Inzaghi di saper dosare ed utilizzare le energie a sua disposizione è stata fin qui fondamentale.»

Inter, grande risposta dalla panchina nel momento giusto della stagione

GRANDE RISPOSTA – Il giornalista ha proseguito il suo discorso elogiando l’austriaco per aver risposto presente in un momento delicato della stagione: «Il fatto che Arnautovic abbia risposto in questa maniera alle sollecitazioni del tecnico, in una circostanza come quella del match di Coppa Italia, è un segnale molto positivo. Per l’Inter è un’ottima notizia soprattutto in chiave marzo che si preannuncia particolarmente impegnativo per la formazione campione d’Italia»