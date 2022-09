Jacobelli: «Inter travolta, questione fisica ma anche di mentalità! In Europa…»

Jacobelli interviene nel post-partita di Inter-Bayern Monaco. Secondo il giornalista, intervenuto nel corso di “Sportitalia Mercato”, a incidere sulla prima prestazione in Champions League dell’Inter è stato il livello inferiore di atleticità rispetto a quello dei tedeschi. Nella sconfitta, però, ha avuto un ruolo importante anche la poca determinazione dei nerazzurri.

QUESTIONE FISICA – Xavier Jacobelli interviene in diretta nella trasmissione “Sportitalia Mercato” e dice la sua sulla prestazione dell’Inter in Champions League. Match in cui i nerazzurri non sono stati all’altezza del Bayern Monaco, prima sfidante del girone. Per il giornalista, al contrario di quanto dichiarato dal collega Alferdo Pedullà (vedi dichiarazioni), le cause della sconfitta sono duplici. Queste le sue parole a Sportitalia: «Sapevamo che questo fosse un girone di ferro ma è cominciato nel modo peggiore per l’Inter. È il momento più delicato della stagione per i nerazzurri. Però, credo che sulla differenza fra la prevalenza dell’aspetto tattico in Italia e quello fisico in Europa non ci siano dubbi. Prima Matthijs De Ligt (vedi video, ndr), durante l’intervista, alla domanda sulla preparazione fisica ha detto che non aveva mai lavorato tanto dal punto di vista atletico. Però è anche una questione di mentalità. Il Napoli, pur sapendo di dover affrontare una grande d’Europa come il Liverpool, è sceso in campo con determinazione. Cosa che non ha fatto la Juventus a Parigi contro il Paris Saint-Germain. E cosa che ha fatto solo all’inizio l’Inter, essendo stata poi travolta dai tedeschi del Bayern Monaco». Non solo il fisico ma anche la mente, secondo Jacobelli, ha influito sullo 0-2 subìto a San Siro dall’Inter contro il Bayern Monaco.