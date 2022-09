Jacobelli: «Inter, stress test con l’Udinese! Una definizione quella giusta»

L’Inter sarà attesa da una partita non certo agevole contro l’Udinese, nell’anticipo mattutino della domenica di Serie A (ore 12.30). In chiusura di Aspettando il weekend su Sportitalia, il giornalista Jacobelli indica i rischi per la squadra di Inzaghi.

ATTENZIONE MASSIMA – Xavier Jacobelli presenta Udinese-Inter: «È uno stress test questo di Udine. Andrea Sottil sta facendo cose molto belle, è alla guida di una squadra che evidentemente conosce molto bene in virtù dei suoi trascorsi friulani. È stato scelto dalla famiglia Pozzo che crede molto in lui, soprattutto c’è Pierpaolo Marino che si conferma uno straordinario scopritore di talenti. È una partita che si preannuncia molto equilibrata, la definizione di convalescenza per l’Inter è giusta. Ha reagito, seppur a scoppio ritardato, alla sconfitta nel derby: la vittoria col Torino è stata molto importante, in Champions League ha fatto quello che doveva fare».