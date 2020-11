Jacobelli: “Inter, situazione difficile. Eriksen? Equivoco tattico, ma…”

Xavier Jacobelli

Xavier Jacobelli, direttore di “Tuttosport”, in collegamento su “Sky Sport 24”, durante la trasmissione “Il Calcio è servito”, ha analizzato il momento di forma dell’Inter di Antonio Conte e la situazione relativa a Christian Eriksen

EQUIVOCO – Queste le parole di Xavier Jacobelli: «La Serie A di quest’anno è totalmente anomala. L’Inter, che ha vinto solo 3 delle prime 10 gare ufficiali, vive una situazione difficile a causa della mancanza di vittorie e a causa di un equivoco tattico chiamato Christian Eriksen. È evidente che se l’ex Tottenham starà più in panchina che in campo la situazione non migliorerà. Attorno al danese ruota la soluzione del problema del centrocampo nerazzurro e del sostegno alla manovra offensiva».