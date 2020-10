Jacobelli: “Inter rivale della Juventus! Conte consapevole di una cosa”

Xavier Jacobelli

L’Inter contro lo Shakhtar Dontesk in Champions League non è andata oltre lo 0-0. Jacobelli – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” – commenta la situazione in casa nerazzurra e la metamorfosi di Conte. Di seguito le dichiarazioni del direttore di “Tuttosport”

FORZA – L’Inter non è riuscita a portare a casa la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. Xavier Jacobelli non ha dubbi sulla forza dei nerazzurri: «Antonio Conte è consapevole della forza sua squadra. Credo che la situazione nel girone dell’Inter sarà determinata dalla doppia sfida col Real Madrid. L’Inter sta crescendo e conferma di essere la principale rivale della Juventus nella corsa al titolo, nonostante il Milan stia giocando un fantastico ruolo da outsider. Il nostro calcio ha bisogno di un Milan ai vertici. Conte crede fermamente nel lavoro che fa, la svolta nel suo atteggiamento è stata registrata dopo il vertice estivo. La metamorfosi comunicativa di Conte è molto significativa, sono state gettate le basi per una stagione piena di soddisfazioni».