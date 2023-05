Jacobelli: «Inter, risultati tutti a favore di Inzaghi! Lukaku e Brozovic…»

Dall’operato di Inzaghi agli infortuni e recuperi di Lukaku e Brozovic. Ecco il punto di vista di Jacobelli, espresso a “La Domenica Sportiva”, sull’Inter vista contro la Lazio.

ALLA FINE – Xavier Jacobelli parla dell’Inter presente ma anche di quanto accaduto in passato e su come potrebbe essere valutata in futuro. Ospite dello studio di “La Domenica Sportiva”, il giornalista afferma: «Il fatto che l’Inter sia quarta in classifica, in semifinale di Champions League dopo tredici anni, e finalista di Coppa Italia, trofeo che detiene, va favore di Simone Inzaghi. Ci sono due rimedi per l’Inter. Il primo è Romelu Lukaku. Oggi non ha segnato ma ha dettato due assist e ha fatto una partita strepitosa. Lui ha patito il più grave infortunio muscolare della sua carriera all’inizio della stagione. Un signore della sua stazza, che ha cercato in tutti i modi di riguadagnare terreno per partecipare al Mondiale, adesso si vede che sta molto bene. Partecipa al gioco della squadra e non cerca solo la soluzione personale. Poi Marcelo Brozovic per lungo tempo non è stato a disposizione di Inzaghi, che ha trovato soluzioni alternative. Quando Henrikh Mkhitaryan dichiara che i cavalli si vedono alla fine ci sta tutto, perché il 4 giugno faremo il bilancio di quello che l’Inter è riuscita a fare. Però è una squadra che oggi ha davvero disputato una delle sue prove migliori».