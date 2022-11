Jacobelli: «Inter, quarto posto traguardo minimo! Marotta? Mai sentito così»

Jacobelli commenta le parole espresse da Marotta dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juventus. L’ospite di “Sportitalia Mercato” parla degli obiettivi minimi dei nerazzurri, anche in ottica finanziaria. Di seguito le parole del giornalista nello studio di Sportitalia.

CAMPANELLO D’ALLARME – Xavier Jacobelli dice la sua sulle dichiarazioni fatte da Beppe Marotta al termine di Juventus-Inter. Secondo l’ospite di “Sportitalia Mercato”: «Da quando Marotta è diventato Amministratore Delegato dell’Inter non l’ho mai sentito parlare così (vedi articolo). Prima ha espresso parole molto dure, poi ha riconosciuto, sportivamente, il merito della Juventus. Questo è un campanello d’allarme che Marotta ha volutamente reso pubblico. Anche perché, non possiamo dimenticare che, quest’anno, il traguardo minimo per l’Inter è il quarto posto in classifica. È una cosa troppo importante ai fini del bilancio. Il prestito da restituire è molto oneroso e pesa come una spada di Damocle. Il dirigente Sportivo ha parlato anche per conto di Suning e degli Zhang per ricordare che la squadra interista non può permettersi altre distrazioni». Questo il pensiero espresso da Jacobelli nel corso del suo intervento nello studio di Sportitalia.