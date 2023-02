Jacobelli: «Inter-Porto, buone chance. Inzaghi? Non capisco le critiche!»

L’Inter scenderà domani in campo a San Siro contro il Porto, una squadra certamente da non sottovalutare (vedi articolo). In occasione del match di Champions League ha parlato Xavier Jacobelli ai microfoni di TMW Radio nel corso de “L’Editoriale”. Ecco cos’ha riferito.

BUONE CHANCE − Jacobelli ha detto la sua opinione sull’impegno in Europa dei nerazzurri contro il Porto: «L’Inter ha buone chance ma nessun avversario deve essere sottovalutato. Soprattutto il Porto che è una squadra che vanta una consolidata esperienza internazionale. È allenata benissimo. L’Inter è consapevole che dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, essere arrivata in semifinale di Coppa Italia ed essere seconda in classifica ha la possibilità di arrivare ai quarti di finale di Champions League. Il che sarebbe importante anche in chiave societaria visto che Suning è alla ricerca di partner o di un acquirente e c’è un forte interessamento da parte di un fondo americano. Una squadra che arriva tra le prime otto formazioni di Champions League ha più appeal. Simone Inzaghi poi a mio avviso sta facendo benissimo. È arrivato dopo Antonio Conte, dopo la conquista dello Scudetto ed ha vinto due Supercoppe, una Coppa Italia. È agli ottavi di Champions League e non riesco a capire perché ci debbano essere perplessità su di lui. Ha fatto bene Piero Ausilio a rimarcare i meriti di Inzaghi».