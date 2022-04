Jacobelli: «Inter, per arrivare a Dybala serve cessione big! Un indiziato»

L’Inter rincorre Dybala ma per poter ambire all’argentino, secondo Jacobelli, intervenuto nel corso di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, servirà una cessione eccellente. Nell’edizione odierna di Tuttosport si avanzano i nomi di quattro indiziati principali, vale a dire Bastoni, Skriniar, Barella e Lautaro Martinez (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni del giornalista

CESSIONE BIG – L’Inter rincorre il sogno Paulo Dybala ma secondo Xavier Jacobelli è necessaria una cessione eccellente, proprio come successo con Romelu Lukaku e Achraf Hakimi: «Chi è il più sacrificabile? Io penso Lautaro Martinez anche perché sappiamo benissimo quale sia l’opportunità che si offre all’Inter in entrata, mi riferisco a Dybala. Prima di procedere in questa direzione però l’Inter dovrà fare almeno una cessione eccellente. Bisogna capire quale obiettivo abbia la missione madrilena di Piero Ausilio, ha allacciato contatti importanti e sul suo taccuino ci sono i nomi di Luka Jovic e Dani Ceballos. Però credo che dei quattro possa essere Lautaro l’indiziato»