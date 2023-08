Jacobelli: «Inter, Pavard colpo di livello internazionale. È un difensore…»

Xavier Jacobelli ha parlato dell’Inter dopo la vittoria in casa del Cagliari e il colpo Benjamin Pavard dal Bayern Monaco.

INTER – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa lascia il successo dell’Inter a Cagliari? Non c’è nessun partita che si può risolvere con semplicità assoluta, ma l’Inter ha fatto bene a Cagliari e con Pavard arriva l’undicesimo acquisto di questa estate. Queste operazioni, incluse ovviamente anche le cessioni, permette alla società di ritrovarsi con 40 milioni di euro in più nelle casse visti gli ammortamenti e l’alleggerimento del monte ingaggi. Bisogna sempre ricordare poi la scadenza nel 2024 del prestito a Oaktree da parte della famiglia Zhang. Tutto questo ha condizionato il mercato, ma non ha tolto a Marotta e Ausilio la possibilità di fare un mercato importante. Parliamo della squadra vice-campione d’Europa in carica e si punta con forza alla seconda stella. Pavard poi è un colpo importante, di livello internazionale. Ha vinto tutto quello che c’era da vincere e ha 27 anni, è un difensore eclettico che può dare una grande mano per competere in Italia e in Europa».

