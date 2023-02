Jacobelli: «Inter, passaggio del turno importante per il futuro societario»

Xavier Jacobelli, ospite di Sportitalia, ha parlato del match tra Inter e Porto. Il giornalista ha parlato dell’importanza di passare il turno in vista di un possibile ingresso in società di un fondo americano

PASSAGGIO QUASI OBBLIGATO − Xavier Jacobelli ha parlato delle insidie che l’Inter incontrerà nel match con il Porto. Il giornalista si è poi soffermato sull’importanza del passaggio del turno sia per il prestigio che per l’ipotesi di un inserimento in società di un fondo americano. Le sue parole: «È una partita rischiosa nonostante la caratura dell’avversario. L’Inter non gioca un quarto di finale di Champions League da 4333 giorni. Se supera l’ostacolo Porto riesce in questa impresa ed entra nel novero delle prime otto squadre in Europa. In un anno e mezzo Inzaghi ha vinto due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia ed è arrivato secondo in campionato. Ora è nuovamente secondo, è semifinalista di coppa di lega, è agli ottavi di Champions League e credo che l’opportunità di riportare la squadra tra le prime otto sia percepita sia da lui che dalla società. Non dimentichiamo che se ciò dovesse avvenire l’interesse del fondo americano che vuole entrare in società o addirittura acquistare l’Inter, sarebbe ancora più concreto».