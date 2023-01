Jacobelli: «Inter-Parma, ampio turnover dei nerazzurri. In inizio 2023…»

Xavier Jacobelli ha parlato dell’Inter che ha battuto in rimonta il Parma nel corso del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

NERAZZURRI – Queste le parole da parte di Xavier Jacobelli sull’Inter, che ieri sera ha battuto il Parma in rimonta ai tempi supplementari nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. «Ieri l’Inter ne ha approfittato per fare ampio turnover, abbiamo visto poi come nel finale inserendo diversi titolari l’Inter abbia ribaltato la partita – ha dichiarato Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio –. A Monza è chiaro che l’errore arbitrale ha condizionato la partita, questo non toglie nulla ai meriti di Palladino del Monza. Anche il Parma si è presentato a San Siro dimostrando di essere una signora squadra, vanno riconosciuti anche i meriti degli avversari. In questo inizio di 2023 le sorprese sono sempre dietro l’angolo perché tutte le formazioni hanno dovuto rifare la preparazione. Non sono assolutamente stupito dalla prestazione del Parma, né tantomeno dalle difficoltà dell’Inter».