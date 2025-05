Jacobelli: «Inter obbligata a vincere! Taremi entrato bene»

In vista della delicata partita di questa sera contro L’Hellas Verona, Jacobelli in diretta su Sky Sport ha parlato dell’approccio che servirà agli uomini di Simone Inzaghi.

OBBLIGO – Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha commentato il percorso dell’Inter di Simone Inzaghi in vista della sfida di questa sera contro il Verona a San Siro. Queste le sue parole: «Taremi a Barcellona mi è piaciuto molto: è entrato subito nel vivo del gioco. Anche a centrocampo ha dato una mano. Inzaghi ha fatto questa valutazione dopo la prestazione dell’iraniano. Arnautovic dà comunque un contributo prezioso all’Inter, come dimostrano i gol che ha segnato. Quando si prepara una partita del genere, tutte le valutazioni sono importanti. Verona? La vittoria è obbligatoria. Il Napoli è padrone del proprio destino: in una settimana ha guadagnato tre punti sull’Inter. Resta la squadra favorita, ma non sottovaluterei il Lecce, che potrebbe avere una spinta emotiva dopo il grave lutto che ha colpito la squadra».