Jacobelli: «L’Inter non venda Skriniar! Gran mercato pur con una difficoltà»

Jacobelli si augura che l’Inter trattenga Skriniar nella nuova stagione. Il giornalista, ospite di Sportitalia Mercato, elogia (con riserva) la dirigenza nerazzurra per come ha fin qui gestito la costruzione della rosa.

L’AUGURIO – Xavier Jacobelli non ha dubbi: «Cosa serve all’Inter? Che non venda Milan Skriniar, è fondamentale. Noi sappiamo benissimo come tutte le cose siano cambiate in casa Inter da quando il Governo di Pechino ha imposto il giro di vite agli investimenti internazionali dei grandi gruppi multinazionali della Cina, a partire da Suning ovviamente. Però penso che non cedere Skriniar, aver confermato Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez che sembravano in uscita, aver riportato Romelu Lukaku finora sia un grande mercato. Considerate le grandi difficoltà di bilancio che sia Giuseppe Marotta sia Piero Ausilio devono tenere ben presente».