Jacobelli: «Inter non può sbagliare, opportunità Juventus! Uno il più atteso»

L’Inter dopo la vittoria del Napoli ha ancora più pressione sulle spalle in vista del big match contro la Juventus, in programma stasera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium (vedi articolo). Jacobelli – intervenuto nel corso di Tutti Convocati, su Radio 24 -, vede una situazione ben delineata per entrambe le squadre

UNA SOLA STRADA – L’Inter stasera sfida la Juventus all’Allianz Stadium con una pressione non indifferente sulle spalle. Xavier Jacobelli parla dell’importanza del match sia per l’una che per l’altra squadra: «La situazione è chiara e ben definita: l’Inter ha alle spalle 7 punti nelle ultime 7 partite e non può sbagliare se vuole puntare allo scudetto. La Juventus ha a disposizione l’opportunità di scavalcare i nerazzurri».

IL PIÙ ATTESO – Jacobelli non ha dubbi su chi deve dimostrare qualcosa in più: «Deve essere la partita di Dybala perché è il giocatore più atteso, il giocatore al centro delle attenzione per via della situazione contrattuale ed è colui dal quale la Juventus si aspetta un apporto determinante, quello che purtroppo non c’è stato. Mi aspetto una reazione di grande orgoglio da parte dell’argentino perché è nell’interesse dello stesso Dybala che tra l’altro giocherà contro una squadra che potrebbe acquistarlo in estate. Sappiamo quanto profondo sia l’interesse dell’Inter così come quello del Tottenham e dell’Atletico Madrid. Questa è un’opportunità più unica che rara che la Juventus ha costruito negli ultimi 16 turni di campionato, sarebbe un risultato di grande valore vista la prima parte di stagione».