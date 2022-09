Jacobelli: «Inter non ‘imbrocchita’ di colpo! Inzaghi in discussione assurdo»

Jacobelli, su Tmw Radio, ha espresso il suo parere sulle difficoltà dell’Inter. Questioni di ordine mentale, secondo il giornalista. Poi difende il lavoro di Inzaghi

FATTORE PSICOLOGICO − Jacobelli fa il punto sul momento no dei nerazzurri: «L’Inter è una squadra che avendo in cassato 11 gol in campionato in sette gare di campionato ha bisogno di riordinare le fila. Deve registrare la difesa che in passato è stato un punto di forza di questa squadra. Inoltre Skriniar ne ha risentito delle voci di mercato in estate. Poi è mancato Lukaku, fondamentale il suo ritorno. La questione dell’Inter è di ordine psicologico, non si è imbrocchita di colpo. Viene da uno Scudetto e due trofei vinti, mettere in discussione Inzaghi non sta né in cielo né in terra».