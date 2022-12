Jacobelli: «Inter-Napoli, vantaggio per gli azzurri. Indicazioni relative»

Si avvicina Inter-Napoli del 4 gennaio, un vero e proprio scontro al vertice della classifica che dirà molto sulle speranze scudetto dei nerazzurri. Di questo ha parlato Xavier Jacobelli, sulle frequenze di TMW Radio.

SFIDA AL VERTICE – Xavier Jacobelli analizza ciò che potremmo aspettarci da Inter-Napoli, big match in programma il 4 gennaio a San Siro: «Sarà un confronto importante. Le indicazioni che stanno scaturendo dai test attuali devono essere considerati di un valore relativo, si fa un grande lavoro atletico. È una partita che vale soprattutto per i nerazzurri. In caso di sconfitta il sogno di rimonta credo si allontanerebbe. Il Napoli, godendo di questo vantaggio, può affrontare la partita con uno spirito diverso. Ma l’incertezza regna sovrana»