Jacobelli: «Inter-Napoli, curioso di un effetto. Ci sarà da vedere anche…»

Xavier Jacobelli ha parlato anche della partita tra l’Inter e il Napoli, big match in programma questa sera alle ore 20.45 a San Siro.

SCUDETTO – Queste le parole da parte di Xavier Jacobelli su Inter-Napoli nell’ambito della corsa scudetto, nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «La partita di stasera è decisamente più determinante per i nerazzurri, il che non significa che il Napoli affronterà questo impegno non nella maniera giusta, anzi mi aspetto una partita importante dalla squadra di Spalletti. Sono curioso di vedere l’effetto che farà il ritorno di Lukaku dal primo minuto dopo oltre 130 giorni, ci sarà da vedere anche come reagirà al Mondiale deludente. Queste sono le partite che esaltano un campione come Lukaku che deve rilanciare le ambizioni dell’Inter. È difficile fare un pronostico per stasera, dopo questi 50 giorni di pausa qualsiasi pronostico risulterebbe sterile. Per almeno i primi 2-3 turni di questa stagione ogni giudizio andrà emesso con cautela».

POLEMICHE – Jacobelli sulle polemiche giunte da Napoli riguardo la designazione arbitrale per Inter-Napoli. «L’unico potere è quello calcistico del Napoli, il primato in classifica e la qualificazione così brillante in Champions League. Tutto il resto se lo porta via il vento e non suscita la mia attenzione, io non vedo l’ora di rivedere quella meraviglia calcistica che risponde al nome di Khvicha Kvaratskhelia. Si deve uscire da un circolo negativo e pensare invece a sottolineare lo spettacolo che verrà offerto da due squadre come Inter e Napoli. Per gli azzurri una vittoria a San Siro rappresenterebbe un bel messaggio ai naviganti».