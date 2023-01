Jacobelli: «Inter e Milan, che nebbia! Il fenomenale Lukaku dov’è finito?»

Inter e Milan stanno vivendo due momenti molto simili. Tra incertezze, scarsi risultati e promesse non mantenute. A pochi giorni dallo scontro diretto in Supercoppa Italiana scrive Jacobelli. Il giornalista ne ha anche per Lukaku

NEBBIA − Jacobelli commenta il momento non idilliaco delle due milanesi. Qui il focus sull’Inter: «È l’incertezza che affascina, la nebbia rende le cose meravigliose. L’ha scritto Oscar Wilde che, però, non era un tifoso né del Milan né dell’Inter. Avvolti invece da una bruma improvvisa, avvolgente, grigia come il momento dei campioni e dei vicecampioni d’Italia in carica. L’Inter, dopo la beffa di Monza, è faticosamente entrata nei quarti di Coppa Italia, avendo avuto ragione soltanto nei supplementari del Parma di Buffon, 45 anni fra quindici giorni e autentico Immortale. Se il Milan piange, l’Inter non ride e continua a domandarsi dove accidenti sia finito il fenomenale Lukaku dello scudetto. Con il Grande Ritorno a Milano Romelu avrebbe dovuto fare la differenza. Sinora non c’è riuscito, martellato com’è stato dagli infortuni, immalinconito dalla delusione belga in Qatar dove la presunta generazione d’oro di Martinez si è riscoperta di latta. Fra cinque giorni, a Riyad, Milan e Inter si ritroveranno di fronte per la Supercoppa. Con una certezza che renderà le cose più chiare: non ci sarà la nebbia».

Fonte: Corriere dello Sport − Xavier Jacobelli