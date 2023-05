Jacobelli: «Inter e Milan, energie da ottimizzare. E oggi rischiano»

Xavier Jacobelli, ospite di TMW Radio, ha parlato delle difficoltà che Inter e Milan potrebbero incontrare contro Hellas Verona e Cremonese.

MASSIMA ATTENZIONE − Xavier Jacobelli ha detto la sua sulle sfide di Inter e Milan contro Hellas Verona e Cremonese. Sfide da non sottovalutare in chiave derby di Champions League. Le sue parole: «Secondo me rischiano di deconcentrarsi sia Inter sia Milan. Il Verona da quando a gennaio è arrivato Marco Zaffaroni ha cambiato passo. Tanto è vero che anche i più ottimisti dei tifosi dell’Hellas, all’inizio non pensavano che la squadra riuscisse rientrare nella lotta salvezza. La Cremonese è ostica da affrontare e lo abbiamo visto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Probabilmente se Davide Ballardini avesse cominciato prima, la stagione sarebbe stata diversa. Con tutto il rispetto per il lavoro di Massimiliano Alvini, ma è evidente che il nuovo allenatore ha trasmesso alla squadra quella grinta e determinazione che mancavano. Sono partite insidiose perché il pronostico vede favorita soprattutto l’Inter dopo la vittoria con la Lazio. Però sono sfide da affrontare con la massima attenzione anche perché settimana prossima ci sarà il primo dei due Euro derby. E il secondo sarà dopo soli sei giorni con in mezzo un turno di campionato. Quindi entrambe le milanesi e i loro allenatori, dovranno ponderare bene le scelte per ottimizzare e dosare le energie dei giocatori a disposizione».