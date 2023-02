Jacobelli: «Inter in lotta con Kessié, Smalling? Solco del Napoli va oltre!»

L’Inter con molta probabilità non riuscirà a vincere lo Scudetto, visto il grande gap dal Napoli. Su Radio Radio, ha parlato Jacobelli anche in merito ai possibili arrivi di Kessié e Smalling

SOLCO − Xavier Jacobelli spiega come il gap tra il Napoli e le altre possa riflettersi anche sul mercato: «Da Kessié a Smalling, l’Inter può lottare per lo Scudetto con questi giocatori? In questo momento il Napoli ha scavato un solco che si riflette non solo sulla classifica ma anche sul mercato e sulle questioni contrattuali, cito il caso di Lobotka che oggi è il miglior regista in circolazione. Dunque, il successo futuro dell’Inter e delle altre dipende anche molto dai partenopei».