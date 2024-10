Jacobelli: «Inter, l’anno scorso un bunker. Il valore non si discute»

L’anno passato l’Inter ha subito pochissimi gol. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto lo Scudetto soprattutto grazie alla difesa, Xavier Jacobelli non lo dimentica su TMW Radio.

DIFESA – I numeri di una stagione fa sono lontanissimi ormai per la squadra nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia. Yann Sommer ha subito molti gol e i problemi rimangono sempre gli stessi da alcune settimane. Xavier Jacobelli non dimentica però il passato: «La fragilità difensiva dell’Inter è inusuale rispetto al bunker che Inzaghi aveva costruito lo scorso anno. Per la Juve la rimonta da 4-2 a 4-4 è importante, vedremo che risposte arriveranno dalla sfida di oggi col Parma. L’Inter deve trovare continuità e la trasferta di Empoli è molto importante. In Champions League l’Inter sta andando molto bene, è tra le prime otto in classifica, poi ci sono delle problematiche da risolvere in difesa ma il valore assoluto della squadra di Inzaghi non si discute»