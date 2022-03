Jacobelli: «Inter, la vittoria di Anfield importante per 2 motivi! La verità…»

Inter e Milan, insieme al Napoli, sono le protagoniste della volata scudetto che si arricchirà di un nuovo capitolo a partire da domani con la sfida tra i rossoneri e l’Empoli. Seguiranno domenica Verona-Napoli e Torino-Inter. Jacobelli – intervenuto nel corso di Campo Aperto, trasmissione in onda su Sky Sport 24 -, parla della forza delle milanesi

TORNEO AVVINCENTE – L’Inter e il Milan si contendono lo scudetto insieme al Napoli. Secondo Xavier Jacobelli, i nerazzurri potrebbero avere una marcia in più dopo Liverpool: «Il Milan gioca bene ma anche l’Inter ad Anfield, io penso che proprio la prestazione contro il Liverpool sia stata particolarmente corroborante per l’Inter perché ha aumentato la consapevolezza e ha consentito ai nerazzurri di superare quel momento delicato che li ha assillati. Così come il Milan ha dato una grande prova di maturità vincendo a Napoli. La verità è che questo è un torneo al quale non eravamo abituati da almeno dieci anni, con sorpassi e continui colpi di scena. E attenzione alle partite che sulla carta sembrano più facili, la giornata che avrà inizio domani ce ne propone diversi e interessanti».