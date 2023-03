Jacobelli: «Inter, con la Juventus KO meritato! Inzaghi? Giudizio…»

Jacobelli ha parlato del rendimento altalenante dell’Inter, che domenica sera ha raccolto la sua nona sconfitta in campionato, questa volta contro la Juventus. Il giornalista temporeggia su Inzaghi

RENDIMENTO DISCONTINUO − In collegamento su Tmw Radio, Xavier Jacobelli si esprime sul momento dei nerazzurri: «Il Napoli sta disputando un campionato siderale, ma le altre non devono trovare un alibi. Non significa che se il Napoli infligge vittorie su vittorie, le altre squadre debbano mollare. C’è una grandissima discontinuità. Inter e Milan bene in Europa, ma in Italia male. Bisogna che i giocatori si prendano delle responsabilità, alcuni di questi hanno subito un grandissimo calo di rendimento. Nell’Inter non sta funzionando il rendimento della squadra in campionato. Al di là degli hashtag periodici verso Inzaghi, il lavoro deve essere giudicato giustamente al termine della stagione. È comprensibile e legittima la delusione dei tifosi perché a ridosso della grande impresa di Porto c’è stata la sconfitta contro la Juventus, peraltro meritata al di là dell’episodio di Rabiot».