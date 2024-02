Jacobelli: «Inter-Juventus, contesto diverso dall’andata. Vi spiego»

Xavier Jacobelli ha parlato di Inter-Juventus, partita valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, prevista domenica 4 febbraio alle ore 20.45.

INTER-JUVENTUS – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come arrivano Inter e Juventus alla sfida di domenica? In casa Juventus c’è chiaramente la mano di Allegri e non a caso si parla di una sua conferma per il prossimo anno. Ricordo però che il suo contratto scade nel 2025, quindi in caso si parla solamente di prolungamento di contratto. Dopo mesi difficili per varie vicissitudini dentro e fuori dal campo Allegri è riuscito a fare un grande lavoro. Questa partita si giocherà in un contesto diverso dall’andata, sono le uniche due squadre rimaste in corsa per lo scudetto ma siamo ancora alla 23esima giornata. C’è ancora una porzione importante di campionato, bisogna vedere che tipo di partita vorranno fare i due allenatori».