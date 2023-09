Jacobelli: «Inter, Inzaghi in Champions League parte con un obiettivo»

Xavier Jacobelli ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi che questa sera scenderà in campo in casa della Real Sociedad per la prima giornata del gruppo D di Champions League.

AMBIZIONI – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «L’Inter che ambizioni ha in Champions League? L’Inter viaggia a punteggio pieno, ha incassato solo un gol e soprattutto in estate è stato fatto un capolavoro, rinforzando una squadra nonostante un budget ridotto. Inzaghi ha a disposizione una rosa molto competitiva e in Champions parte con l’obiettivo di replicare quanto di buono fatto lo scorso anno. L’Inter dispone di alternative valide soprattutto a centrocampo e può sopperire all’assenza di un giocatore importante come Calhanoglu. La vera chiave è l’impatto immediato che ha avuto Marcus Thuram che sta ricoprendo perfettamente il ruolo di partner di Lautaro Martinez».