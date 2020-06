Jacobelli: “Inter è in gioco! Eriksen? Una cosa non si poteva pretendere”

L’Inter ha vinto contro la Sampdoria, portandosi dunque a sei punti dalla Juventus capolista Il giornalista Xavier Jacobelli, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, non considera i nerazzurri ancora fuori dai giochi e vede un Eriksen ben integrato. Di seguito le dichiarazioni del direttore di “Tuttosport”

ANCORA IN GIOCO – L’Inter vince contro la Sampdoria e continua a sperare nello scudetto. Secondo Xavier Jacobelli, direttore del quotidiano “Tuttosport”, i giochi sono aperti e Christian Eriksen è l’uomo in più: «Se la Juventus teme l’Inter per lo scudetto? Sì, come teme la Lazio. Sarebbe un errore considerare l’Inter fuori dai giochi, questa è una ripartenza anomala. È un’Inter che nella fase finale contro la Sampdoria ha sofferto, ma ha vinto. Antonio Conte ha riassunto bene la sua filosofia, dicendo che ora la cosa fondamentale è fare punti per sperare nell’obiettivo. Eriksen darà sicuramente una mano, anche perché noi non possiamo pretendere che un giocatore arrivato a gennaio, poi costretto a fermarsi come tutti, dovesse inserirsi immediatamente negli schemi di Conte. Penso che stia progredendo verso ciò che Conte gli chiede».