Jacobelli: «Inter da 9! La finale è un premio per la validità di Inzaghi»

Jacobelli esprime il proprio giudizio sulla stagione dell’Inter, a un passo dal giocarsi la finale di Champions League. Di seguito le considerazioni del giornalista, intervenuto su TMW Radio, sulla squadra di Inzaghi.

TENACIA – Xavier Jacobelli traccia un bilancio sull’Inter e dà un voto alla stagione nerazzurra quasi terminata. Così l’ospite della trasmissione radiofonica: «L’Inter merita 9 in pagella. Ha raggiunto una finale di Champions League dopo averla attesa per 13 anni. Ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana confermando i due successi della passata stagione. Tutto questo lo ha fatto nonostante Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic che per larga parte della stagione non sono stati disponibili. Tant’è vero che non appena li ha recuperati al 100% Simone Inzaghi ha dimostrato quanto importante fosse il loro peso nell’economia del gioco interista. La finale contro il Manchester City è il premio alla tenacia, alla bravura e alla validità del lavoro di Inzaghi. Nonché alla solidità del gruppo che è riuscito a superare in particolare in Champions League, fin dalla fase a gironi, le difficoltà che si sono presentate sul suo cammino. Lautaro Martinez ha onorato nella maniera migliore il titolo di Campione del Mondo che ha vinto in Qatar con l’Argentina. L’Inter per questa finale, che si presenta col Manchester City favorito, dovrà giocarsela dall’inizio alla fine perché partire sfavorito potrebbe, invece, risultare un aspetto molto corroborante».