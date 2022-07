Jacobelli: «Inter sul filo senza grande cessione. Marotta e Ausilio pugili»

L’editorialista di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha parlato ospite su Sportitalia mercato della fragile situazione economica dell’Inter. Marotta e Ausilio obbligati a salti mortali sul mercato

SUL FILO − Jacobelli ragiona sulla delicata situazione finanziaria dell’Inter: «L’Inter ha iniziato ad avere difficoltà da quando il governo cinese ha messo delle severe regole. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno facendo i salti mortali carpiati. Come i pugili che salgono sul ring con un braccio dietro la schiena. L’Inter se non farà una grande cessione, e credo che Milan Skriniar non vada via, dovrà sempre camminare sul filo, non ci sono alternative».