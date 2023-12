Jacobelli: «Inter, un fattore sottolinea la bravura di Inzaghi e la dirigenza»

Jacobelli in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato della stagione dell’Inter e più in particolare della bravura di Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra in vista della restituzione del prestito di Steven Zhang ad Oktree.

GRANDI MOSSE – Xavieri Jacobelli parla del prestito che il presidente nerazzurro dovrà restituire ad Oaktree: «L’Inter non sbaglia più un colpo, soprattutto a livello dirigenziale. A tutto questo bisogna aggiungere la capacità di operare così sul mercato senza dimenticare da che cosa l’Inter venga attesa alla fine di maggio 2024, cioè la restituzione del prestito di Oaktree e Zhang che cerca partner o addirittura possibile acquirente. Questo dimostra la bravura di Inzaghi, della squadra e della dirigenza, perché nonostante questa spada di Damocle che pende sulla testa dell’Inter, in campionato e in Europa stanno facendo benissimo».